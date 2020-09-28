На Урале пропавшую трехлетнюю девочку нашли мертвой

Ребенок пропал 27 сентября около 14.00. Чуть позже были инициированы поиски.
В отряде TagilCity.ru рассказали, что тело девочки было найдено еще до приезда поисковиков.
Мы только выехали и нам сообщили, что ее уже нашли. Полиция или нет, точно не могу сказать, рассказала TagilCity.ru инфорг отряда Ольга.
Напомним, 31 августа в Екатеринбурге пропал 15-летний мальчик. Он ушел гулять и не вернулся. После двух недель поисков было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако 16 сентября он был найден живым.