На Урале пропавшую трехлетнюю девочку нашли мертвой

На Урале пропавшую трехлетнюю девочку нашли мертвой

Сегодня, 09:37ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В селе Покровском Каменского района Свердловской области была найдена мертвой пропавшая трехлетняя девочка, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ребенок пропал 27 сентября около 14.00. Чуть позже были инициированы поиски.

В отряде TagilCity.ru рассказали, что тело девочки было найдено еще до приезда поисковиков.

Мы только выехали и нам сообщили, что ее уже нашли. Полиция или нет, точно не могу сказать, рассказала TagilCity.ru инфорг отряда Ольга.

Напомним, 31 августа в Екатеринбурге пропал 15-летний мальчик. Он ушел гулять и не вернулся. После двух недель поисков было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако 16 сентября он был найден живым.

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