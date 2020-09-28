Под Нижним Тагилом на трассе перевернулась иномарка

Под Нижним Тагилом на трассе перевернулась иномарка

Сегодня, 07:45ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Под Нижним Тагилом, на дороге в село Серебрянка, произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение поступило на пульт спасателей в 18.14. Водитель Kia Spectra не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. На место вызваны спасатели, в составе одной единицы техники и четырех сотрудников МЧС.

Обстоятельства выясняются сотрудниками ГИБДД.

Вчера, на трассе Екатеринбург-Тюмень, водитель грузовика уснул за рулем и выехал на полосу для встречного движения. В результате произошло столкновение с микроавтобусом «Пежо». Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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