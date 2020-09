Под Нижним Тагилом на трассе перевернулась иномарка

Под Нижним Тагилом, на дороге в село Серебрянка, произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение поступило на пульт спасателей в 18.14. Водитель Kia Spectra не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. На место вызваны спасатели, в составе одной единицы техники и четырех сотрудников МЧС. Обстоятельства выясняются сотрудниками ГИБДД. Вчера, на трассе Екатеринбург-Тюмень, водитель грузовика уснул за рулем и выехал на полосу для встречного движения. В результате произошло столкновение с микроавтобусом «Пежо». Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

