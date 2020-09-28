В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в кражах в ТРЦ и магазине косметики

В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в кражах в ТРЦ и магазине косметики

Сегодня, 10:14ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в хищении товаров из магазинов, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Всего силовики совершили два выезда.

Первый раз тревожная кнопка сработала в торгово-развлекательном центре, который находится на улице Халтурина. В результате был задержан мужчина 1982 года рождения, подозреваемый в краже товаров на 3,7 тысячи рублей.

Позднее тревожная кнопка сработала снова. В магазине косметики на Амундсена мужчина совершил кражу парфюмерии на 20 тысяч рублей. Потерпевшая сторона написала заявление.

Оба мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Екатеринбурге был задержан автоугонщик, специализирующийся на дорогих иномарках. Он был найден в гараже, куда загонял угнанные автомобили.

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