В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в кражах в ТРЦ и магазине косметики

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в хищении товаров из магазинов, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Всего силовики совершили два выезда. Первый раз тревожная кнопка сработала в торгово-развлекательном центре, который находится на улице Халтурина. В результате был задержан мужчина 1982 года рождения, подозреваемый в краже товаров на 3,7 тысячи рублей. Позднее тревожная кнопка сработала снова. В магазине косметики на Амундсена мужчина совершил кражу парфюмерии на 20 тысяч рублей. Потерпевшая сторона написала заявление. Оба мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ранее в Екатеринбурге был задержан автоугонщик, специализирующийся на дорогих иномарках. Он был найден в гараже, куда загонял угнанные автомобили.

