В Горноуральском городском округе в коллективном саду сгорел дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось ночью 28 сентября. Деревянный садовый дом и надворные постройки горели на площади 90 квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Пожарные ликвидировали пожар в полпятого утра, к 7.30 были завершены проливка и разбор конструкций. Напомним, на минувшей неделе в Девятом поселке в Нижнем Тагиле сгорел двухэтажный коттедж. Стали известны подробности пожара в Девятом поселке в Нижнем Тагиле

