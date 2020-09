В Нижнем Тагиле нетрезвый 15-летний подросток сбил учительницу и уехал

24 сентября на Северном поселке 15-летний молодой человек сбил женщину и скрылся, сообщает ИА «Все новости».

После того, как местные жители сообщили в полицию о нетрезвом подростке, замеченным за рулем отечественного автомобиля, юношу доставили в отделение № 17 для выяснения обстоятельств. Установлено, что подросток уже стоит на учете в связи с употреблением спиртных напитков. Однако, несмотря на присутствие законного представителя, молодой человек не согласился проходить медосвидетельствование. На родителей был составлен протокол за нахождение несовершеннолетнего в алкогольном опьянении. О ДТП в полиции стало известно вечером того же дня. Как утверждают свидетели, около полудня подросток заехал на территорию школы и совершил наезд на 36-летнюю учительницу, предпринявшую попытку остановить «гонщика». После случившегося юноша скрылся, а у пострадавшей обнаружили повреждение связок коленного сустава. Обстоятельства случившегося выясняются, процессуальное решение еще предстоит принять. Под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер перебегавший дорогу в неположенном месте Напомним, 2 сентября под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер, перебегавший дорогу в неположенном месте.

