В Нижнем Тагиле нетрезвый 15-летний подросток сбил учительницу и уехал

В Нижнем Тагиле нетрезвый 15-летний подросток сбил учительницу и уехал

Сегодня, 20:44ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
24 сентября на Северном поселке 15-летний молодой человек сбил женщину и скрылся, сообщает ИА «Все новости».

После того, как местные жители сообщили в полицию о нетрезвом подростке, замеченным за рулем отечественного автомобиля, юношу доставили в отделение № 17 для выяснения обстоятельств.

Установлено, что подросток уже стоит на учете в связи с употреблением спиртных напитков. Однако, несмотря на присутствие законного представителя, молодой человек не согласился проходить медосвидетельствование. На родителей был составлен протокол за нахождение несовершеннолетнего в алкогольном опьянении.

О ДТП в полиции стало известно вечером того же дня. Как утверждают свидетели, около полудня подросток заехал на территорию школы и совершил наезд на 36-летнюю учительницу, предпринявшую попытку остановить «гонщика». После случившегося юноша скрылся, а у пострадавшей обнаружили повреждение связок коленного сустава. Обстоятельства случившегося выясняются, процессуальное решение еще предстоит принять.

Напомним, 2 сентября под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер, перебегавший дорогу в неположенном месте.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Свердловская областьдтпСеровподросток
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы