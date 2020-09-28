В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина напал на 17-летнего подростка

В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина напал на 17-летнего подростка

Сегодня, 17:30ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
26 сентября мужчина напал на 17-летнего подростка и его 15-летнюю спутницу. Об этом собщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Инцидент произошел вечером в районе дома № 77 по улице Красноармейской.

Проверка проводится в отделении полиции № 16, по ее результатам будет принято решение,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МВД города Нижнего Тагила.

Как сообщают в пресс-службе, после того, как данные о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения безпричинно напал на подростков, были опубликованы в соцсетях, нападавший откликнулся сам. Его личность известна, он оставил номер телефона.

С потерпевшим беседовал инспектор ПДН, при этом выяснилось, что он сам вызвал полицию. Пока подросток ждал представителей порядка, нападавший успел уйти с места происшествия.

После дачи объяснений молодой человек отправился в травмпункт, однако официальных данных о причиненных травмах у МВД пока нет.

Напомним, в Нижнем Тагиле предъявили обвинение мужчине, который подозревается в совершении изнасилований двух девочек на Тагилстрое.

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