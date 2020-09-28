В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина напал на 17-летнего подростка

Инцидент произошел вечером в районе дома № 77 по улице Красноармейской.
Проверка проводится в отделении полиции № 16, по ее результатам будет принято решение,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МВД города Нижнего Тагила.
Как сообщают в пресс-службе, после того, как данные о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения безпричинно напал на подростков, были опубликованы в соцсетях, нападавший откликнулся сам. Его личность известна, он оставил номер телефона.
С потерпевшим беседовал инспектор ПДН, при этом выяснилось, что он сам вызвал полицию. Пока подросток ждал представителей порядка, нападавший успел уйти с места происшествия.
После дачи объяснений молодой человек отправился в травмпункт, однако официальных данных о причиненных травмах у МВД пока нет.
Напомним, в Нижнем Тагиле предъявили обвинение мужчине, который подозревается в совершении изнасилований двух девочек на Тагилстрое.