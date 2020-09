В Нижнем Тагиле за выходные сгорели квартира, баня и частный дом

В Нижнем Тагиле в выходные произошло три пожара, в результате которых сгорел частный дом, баня и квартира, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о первом пожаре поступило 26 сентября в 20.01. В квартире на третьем этаже на улице Аганичева, 10 на площади два квадратных метра горели домашние вещи. На место прибыли три единицы техники, а также восемь человек личного состава. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, спровоцированное аварийным режимом работы электроудлинителя. Соседи увидели, что из квартиры просачивается дым и позвонили пожарным. Также они связались и с хозяином жилища. Мужчина успел приехать раньше пожарных и потушил огонь. Второй пожар произошел следующим вечером 27 сентября. В 21.42 поступило сообщение о возгорании в коллективном саду № 2 на улице Пихтовая. На площади 25 квадратных метров горела деревянная баня. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники, а также восемь человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Ночью 27 сентября поступило еще одно сообщение. На этот раз пожар произошел в коллективном саду «Озерки» на Солодовом Логу. На площади 90 квадратных метров горел садовый дом и надворные постройки. Ликвидацией огня занимались шесть человек личного состава. Причины устанавливаются.

