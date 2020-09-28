В Нижнем Тагиле за выходные сгорели квартира, баня и частный дом

Второй пожар произошел следующим вечером 27 сентября. В 21.42 поступило сообщение о возгорании в коллективном саду № 2 на улице Пихтовая. На площади 25 квадратных метров горела деревянная баня. В ликвидации огня были задействованы две единицы техники, а также восемь человек личного состава. Причина пожара устанавливается.