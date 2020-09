В «Оленьих Ручьях» известного политолога травмировал прилетевший со скалы булыжник

В парке «Оленьи Ручьи» на голову туристу упал камень, сообщает Е1.

Известному екатеринбуржцу, политологу, члену Общественной палаты Александру Белоусову во время посещения парка «Оленьи Ручьи» на голову упал булыжник в то время, как он спустился к воде. Он рассказал, что рана оказалась незначительной, сильного кровотечния не было. Белоусов смог самостоятельно добрался до Нижнесергинской больницы, там ему был поставлен диагноз «рваная рана теменной части головы». Как утверждает политолог, ходил он только по разрешенным маршрутам. Рядом с ним во время происшествия находились двое детей, которые тоже могли пострадать. Другие туристы рассказали, что это не первый случай падения камней со скалы. Белоусов отмечает, что руководство «Оленьих Ручьев» не отреагировало на предложение по обсуждению меры усиления безопасности. Я жду реакции от руководства парка и в зависимости от этой реакции буду принимать решение, обращаться мне в прокуратуру или нет,говорит Белоусов. Напомним, в конце августа в «Оленьих Ручьях» 18-летняя жительница Екатеринбурга сорвалась со скалы. Она осталась жива, но нуждается в дорогостоящих операциях. Жителя Екатеринбурга в «Оленьих ручьях» укусила гадюка

