16-летний «чистильщик» из Заречного угрожал в соцсетях расправой школам города

16-летний «чистильщик» из Заречного угрожал в соцсетях расправой школам города
16-летний «чистильщик» из Заречного угрожал в соцсетях расправой школам города
Сегодня, 08:44ПроисшествияФото: 1МI
Школьник из Заречного выкладывает фото оружия и пишет угрожающие посты в соцсети. Полиция Свердловской области провела проверку.

16-летний школьник из Заречного испугал учителей своими угрожающими высказываниями в соцсети и фотографиями оружия и амуниции, сообщает E1.

Учителя увидели на странице подростка в соцсети угрозы. В своих постах парень называл себя «чистильщиком» и угрожал двум школам города. Педагоги обратились в полицию.

Правоохранители проверили жилье школьника, но ничего угрожающего учреждению или ученикам, не обнаружили. Фотографии оружия школьник брал из интернета. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать свою оценку позже.

Напомним, 20 сентября 2021 года 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета. 6 человек были убиты на месте, еще почти 50 пострадали.

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