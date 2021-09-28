2 человека погибли при обрушении перехода на Пермском тракте

2 человека погибли при обрушении перехода на Пермском тракте
2 человека погибли при обрушении перехода на Пермском тракте
Сегодня, 08:25ПроисшествияФото: 1МI
Надземный пешеходный переход рухнул на проезжающие по трассе автомобили. Погибли 2 человека.

ЧП случилось 28 сентября 2021 года на 50-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Пролет надземного перехода обрушился на «Газель» и грузовик MAN, водитель которого и стал виновником происшествия, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Водитель грузовика ехал с поднятым кузовом, который снес часть надземного перехода. Виновник инцидента и водитель проезжающей «Газели» погибли до приезда медиков.

На месте ЧП работают спасатели МЧС и оперативные службы. Движение пустили по временной схеме в объезд места происшествия через деревню Платошино.

Напомним, водитель большегруза стал виновником обрушения моста в Екатеринбурге весной 2021 года. Виновник попытался укрыться в лесу, где его и задержали полицейские. Тогда обошлось без жертв.

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