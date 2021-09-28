Более 100 заявлений в полицию подали пострадавшие от финансовой пирамиды уральцы

Более 100 заявлений в полицию подали пострадавшие от финансовой пирамиды уральцы
Более 100 заявлений в полицию подали пострадавшие от финансовой пирамиды уральцы
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: 1МI
Правоохранители пока только регистрируют поступающие заявления от пострадавших уральцев на финансовую пирамиду «Симбиоз Финанс». ЦБ РФ признал компанию мошеннической, но руководство настаивает на «рейдерском захвате».

Больше 100 пострадавших уже написали заявления в полицию на компанию «Симбиоз Финанс», которая действовала на территории Свердловской области с марта 2021 года, сообщает E1.

Пострадавшие объединяются в сообщество, где есть инвесторы компании из разных регионов России и стран СНГ. Обманутые клиенты «Симбиоза» требуют привлечь к ответственности не только основателя и руководителя пирамиды Дмитрия Рассохина, но и его брата Евгения. На последнего оформлялись дорогие автомобили.

В свою очередь сам Рассохин «главный» утверждает, что на его компанию совершен банальный заказной «рейдерский наезд». Полиция уральской столицы пока воздерживается от комментариев.

Напомним, на решение ЦБ России о признании «Симбиоз Финанс» финансовой пирамидой собирается жаловаться в прокуратуру и ФСБ ее основатель Дмитрий Рассохин.

Сюжеты:
Екатеринбург
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