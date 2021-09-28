Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам УК в Каменске-Уральском

Как стало известно, рабочие занимались устранением протечки в ходе подключения дома к отоплению на улице Алюминиевая, 78. Однако в один момент к ним вышел мужчина с оружием. Тогда один из сотрудников вызвал полицию. На данный момент остается неизвестным, настоящим ли был пистолет в руках уральца.