Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам УК в Каменске-Уральском

Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам УК в Каменске-Уральском
Мужчина с пистолетом угрожал сотрудникам УК в Каменске-Уральском
Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, вооружившись пистолетом, встретил сотрудников УК «Теплокомплекс» в Каменске-Уральском. Инцидент произошел днем 28 сентября.

Как стало известно, рабочие занимались устранением протечки в ходе подключения дома к отоплению на улице Алюминиевая, 78. Однако в один момент к ним вышел мужчина с оружием. Тогда один из сотрудников вызвал полицию. На данный момент остается неизвестным, настоящим ли был пистолет в руках уральца.

Стражи порядка обнаружили подозреваемого дома в состоянии опьянения. На месте инцидента работала оперативно-следственная группа, сообщает ИА «Время Пресс» со ссылкой на пресс-службу МО МВД Каменск-Уральский.

Напомним, 5 сентября стало известно, что в Екатеринбурге нетрезвый мужчина расстрелял стены квартиры своего соседа. Приехавшим полицейским он объяснил, что таким образом оборонялся.

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