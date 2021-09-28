Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле

Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле
Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:53ПроисшествияФото: ОД "Тагил без ям" Вконтакте
Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП с Kia на улице Победы в Нижнем Тагиле. В результате происшествия оказалось парализовано движение трамваев.

Водитель такси двигался по главной дороге. Водитель Kia выезжал из квартала и не предоставил преимущество. В результате произошло столкновение, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также приехала машина скорой помощи. Пожилая женщина, пассажирка такси, самостоятельно смогла подойти к медикам.

Оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru получить не удалось.

Напомним, 26 сентября под Ревдой произошло ДТП на трассе. Столкнулись КАМАЗ и фура. В результате один из водителей пострадал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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