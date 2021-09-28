Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле

Водитель такси двигался по главной дороге. Водитель Kia выезжал из квартала и не предоставил преимущество. В результате произошло столкновение, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также приехала машина скорой помощи. Пожилая женщина, пассажирка такси, самостоятельно смогла подойти к медикам.
Оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru получить не удалось.
Напомним, 26 сентября под Ревдой произошло ДТП на трассе. Столкнулись КАМАЗ и фура. В результате один из водителей пострадал.