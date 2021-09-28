Пьяный курьер убил коллегу из-за наркотиков и спрятал труп в лесу в Екатеринбурге

Два курьера службы доставки при распитии спиртного поссорились, в результате чего произошло убийство. Задержанный и его жертва искали наркотическую «закладку».

По версии следствия, в конце июня 2021 года в лесном массиве в районе улицы Косотурская в Екатеринбурге двое знакомых и коллег распивали спиртное, после чего между ними произошла ссора, сообщает старший помощник главы СКР по Свердловской области Александр Шульга. 28-летний курьер одной из компаний города начал наносить удары ногами и руками своему коллеге — 26-летнему молодому человеку. После чего подозреваемый задушил оппонента и спрятал его труп в лесу. Тело было случайно обнаружено через несколько дней. Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области В конце сентября 2021 года следователи установили и задержали предполагаемого убийцу. Проводятся необходимые мероприятия и экспертизы. Несмотря на жаркую погоду и частичное разложение тела убитого, полицейские смогли установить личность потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу. Оперативники уголовного розыска установили возможного подозреваемого в убийстве молодого человека — им оказался ранее судимый приятель и коллега жертвы. Как признался задержанный, он часто употреблял с убитым алкоголь и наркотики. Убийство произошло в ходе поисков очередной наркотической «закладки». Подозреваемый решил, что его приятель нашел закладку и присвоил наркотик себе. Завязалась драка, итогом которой стала смерть одного из молодых людей. Напомним, 21 сентября 2021 года в Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина. Конфликт произошел на фоне словесной ссоры, задержанный ударил жертву тычковым ножом в живот, в результате чего пострадавший скончался до приезда скорой. Спрятал нож под раковину: предполагаемый убийца мужчины задержан в Екатеринбурге

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