Рабочий сорвался со здания в центре Нижнего Тагила

Молодой человек упал с крыши. Он не вставал, ему была вызвана скорая помощь, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на очевидцев.
Собственник здания подтвердил факт произошедшего. Он пояснил, что мужчина убирал территорию и по непонятным причинам оказался на крыше.
Пострадавший госпитализирован. У него диагностированы травмы ног. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что бригада скорой помощи направила сообщение о несчастном случае. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится разбирательство.
Напомним, в Екатеринбурге обрушился котлован с рабочими. В результате один из мужчин погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.