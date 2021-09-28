Рабочий сорвался со здания в центре Нижнего Тагила

Рабочий сорвался со здания в центре Нижнего Тагила
Рабочий сорвался со здания в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 13:37ПроисшествияФото: 1MI
Со здания на проспекте Ленина, 28а сорвался рабочий. Инцидент произошел 28 сентября около 10.00.

Молодой человек упал с крыши. Он не вставал, ему была вызвана скорая помощь, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на очевидцев.

Собственник здания подтвердил факт произошедшего. Он пояснил, что мужчина убирал территорию и по непонятным причинам оказался на крыше.

Фото:ИА "Все Новости"

Пострадавший госпитализирован. У него диагностированы травмы ног. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что бригада скорой помощи направила сообщение о несчастном случае. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится разбирательство.

Напомним, в Екатеринбурге обрушился котлован с рабочими. В результате один из мужчин погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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