Шесть дней в Екатеринбурге разыскивается 14-летняя школьница

В день исчезновения Ангелина была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и белые кроссовки. Утром она ушла в школу, однако до места назначения так и не дошла, сообщает Е1 со ссылкой на волонтеров «ЛизыАлерт».
Там подчеркнули, что девочка ни с кем не конфликтовала и почти не имела друзей. В последний раз в социальных сетях она появлялась вечером 21 сентября.
Напомним, с 19 сентября в Нижнем Тагиле разыскивается 35-летняя Ирина Бородкина. В тот день она ушла из дома на Черноисточинском шоссе после ссоры с родными.