Шесть дней в Екатеринбурге разыскивается 14-летняя школьница

Шесть дней в Екатеринбурге разыскивается 14-летняя школьница
Шесть дней в Екатеринбурге разыскивается 14-летняя школьница
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: 1MI
С 23 сентября в Екатеринбурге идут поиски 14-летней Ангелины Ащевой. Школьницу разыскивают сотрудники полиции и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Раньше девочка никогда не уходила из дома.

В день исчезновения Ангелина была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы и белые кроссовки. Утром она ушла в школу, однако до места назначения так и не дошла, сообщает Е1 со ссылкой на волонтеров «ЛизыАлерт».

Там подчеркнули, что девочка ни с кем не конфликтовала и почти не имела друзей. В последний раз в социальных сетях она появлялась вечером 21 сентября.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, с 19 сентября в Нижнем Тагиле разыскивается 35-летняя Ирина Бородкина. В тот день она ушла из дома на Черноисточинском шоссе после ссоры с родными.

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Екатеринбург
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