Смерть привитого от COVID-19 пациента прокомментировали свердловские власти

Пациент имел много сопутствующих заболеваний, которые привели к летальному исходу. Однако к смерти вакцина не имеет никакого отношения, заявил замгубернатора во время брифинга.
Он добавил, что с каждой новой волной смертность от коронавируса растет и тот факт, что выявляются единичные случаи летальных исходов указывает на эффективность вакцины.
Напомним, о кончине привитого от COVID-19 пациента стало известно 26 сентября. По словам главного врача больницы в Екатеринбурге, прививку он поставил три месяца назад «Спутником V». При этом скончавшийся мужчина был в возрасте и у него была тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия.