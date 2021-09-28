В «Магните» уралец после ссоры с покупателем убил его одним ударом

В Свердловской области СУ СКР и ГУ МВД разыскивают неизвестного, который причинил смерть по неосторожности 43-летнему уральцу. Правоохранители располагают только видеозаписью из магазина, где случилось происшествие, и словесным описанием преступника.

Инцидент произошёл еще 22 июня 2021 года в «Магните» на Ферганской, 6 в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина возле кассы завязал словесную перепалку с 4-летним уральцем, диалог перерос в конфликт, в результате которого злоумышленник ударил своего оппонента по голове рукой и скрылся. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, с которой его доставили в местную горбольницу. В августе 2021 года 43-летний житель Екатеринбурга скончался от последствий удара, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. В настоящее время следователи СКР устанавливают личность подозреваемого — молодого мужчины славянской внешности, среднего телосложения — причёска короткая, волосы светло-русые. На момент происшествия подозреваемый был одет в светло-серую футболку с чёрными рукавами, тёмные шорты и чёрно-белую обувь спортивного типа. При себе имел поясную сумку голубого цвета, описывают нападавшего сыщики. СК и УМВД по Екатеринбургу обращаются ко всем свидетелям происшествия за помощью в установлении личности нападавшего. Напомним, в Свердловской области разыскивают жертв банды, орудовавшей под видом молодых девушек с сайта знакомств. Жертвы банды мошенников с сайтов знакомств разыскиваются в Свердловской области

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