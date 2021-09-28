Вооруженный солдат пропал под Нижней Салдой во время учений

Вооруженный солдат пропал под Нижней Салдой во время учений
Вооруженный солдат пропал под Нижней Салдой во время учений
Сегодня, 16:56ПроисшествияФото: pixabay.com
Солдат из Тюмени, проходящий военную службу в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, пропал с оружием во время учений.

Сейчас молодого человека ищут полиция и военные. При себе у него автомат АК-47 без боеприпасов, подтвердили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ОМВД России «Верхнесалдинский».

Фото:«Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

Наши сотрудники еще не вернулись с поисков, в том месте, где ищут, нет мобильной связи. Пока нет точной информации о том, сбежал ли военнослужащий, возможно он потерялся, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

О факте пропажи стало известно днем 28 сентября от читателей паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаЭксклюзив
Материалы по теме:
Верхняя СалдаНижняя Салдаавтоматвоенный
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы