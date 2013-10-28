В Нижнем Тагиле «Пятерочке» запретили торговать табаком
28 октября 2013, 14:20Происшествия
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По данным Свердловского областного суда, нижнетагильской «Пятерочке» запретили торговать табаком.
Дело приняло такой оборот благодаря обращению прокурора Дзержинского района в суд с иском к ЗАО «Торговый дом «Перекресток», пишет Regnum. Оказалось, что еще в ноябре 2012 года в результате проверки был выявлен факт реализации табачных изделий несмотря на близость со школой №3.
Напомним, минимальное расстояние до учебного заведения должно быть не менее 100 метров, тогда как магазин стоит на 94 метра от школы. Сейчас там по решению суда запрещено торговать сигаретами. К слову, дирекция обжаловала решение, но областной суд оставил жалобу без удовлетворения.
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