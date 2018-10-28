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Дети 16 и 9 лет были сбиты автомобилем на пешеходном переходе в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети 16 и 9 лет были сбиты автомобилем на пешеходном переходе в Верхней Салде

Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Свердловской области
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