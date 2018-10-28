Дети 16 и 9 лет были сбиты автомобилем на пешеходном переходе в Верхней Салде
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Свердловской области
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На нерегулируемом пешеходном переходе на одной из улиц Верхней Салды автомобиль KIA Cerato сбил брата и сестру 16 и 9 лет. По предварительной версии, в случившемся виноват водитель транспортного средства, который нарушил ПДД при обгоне.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
26 октября в 7:30 утра на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №2 по улице Воронова в Верхней Салде произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних детей. По предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля KIA Cerato при подъезде к переходу не убедился в том, что дорога свободна и попытался обогнать другую машину.
В результате аварии мальчик получил незначительные повреждения и был отпущен домой, а девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга, сообщает Znak.com. Правоохранительные органы продолжают разбираться в случившемся.
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