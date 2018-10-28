Дети 16 и 9 лет были сбиты автомобилем на пешеходном переходе в Верхней Салде

26 октября в 7:30 утра на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №2 по улице Воронова в Верхней Салде произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних детей. По предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля KIA Cerato при подъезде к переходу не убедился в том, что дорога свободна и попытался обогнать другую машину.