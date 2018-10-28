Пять человек пострадали из-за столкновения автобуса с автомобилем в Екатеринбурге

По словам очевидцев, автобус ехал по Объездной и, поворачивая на улицу Амундсена, врезался в ZAZ Chance, который двигался по встречке и тоже поворачивал. Из-за удара легковой автомобиль значительно пострадал.

Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, из-за столкновения транспортных средств пострадали пять человек – пассажиры и водитель ZAZ Chance, в том числе трое подростков от 13 до 15 лет. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной тяжести, сообщает E1.ru.