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Пять человек пострадали из-за столкновения автобуса с автомобилем в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять человек пострадали из-за столкновения автобуса с автомобилем в Екатеринбурге

Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: Е1.ru
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