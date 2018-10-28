Пять человек пострадали из-за столкновения автобуса с автомобилем в Екатеринбурге
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: Е1.ru
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28 октября около 23:30 на Объездной в Екатеринбурге столкнулись автомобиль ZAZ Chance и маршрутный автобус №054, который был без пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них – дети.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, автобус ехал по Объездной и, поворачивая на улицу Амундсена, врезался в ZAZ Chance, который двигался по встречке и тоже поворачивал. Из-за удара легковой автомобиль значительно пострадал.
Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, из-за столкновения транспортных средств пострадали пять человек – пассажиры и водитель ZAZ Chance, в том числе трое подростков от 13 до 15 лет. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной тяжести, сообщает E1.ru.
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