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«Россети» восстановили энергоснабжение в Туапсинском районе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Россети» восстановили энергоснабжение в Туапсинском районе

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