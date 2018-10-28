«Россети» восстановили энергоснабжение в Туапсинском районе

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение пострадавших от наводнения населенных пунктов Туапсинского района, сообщают «Новые Известия».

В Туапсинском районе Краснодарского края продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после удара стихии. Перед подключением домов специалисты проводят необходимые для электробезопасности мероприятия – просушивают здания и проводку, а также получают подтверждение собственников о готовности к запитке.

Параллельно идут работы по восстановлению энергоснабжения горных населенных пунктов района, которые были эвакуированы во время дождей и последовавшего подтопления. Здесь так же приходится дожидаться просушки зданий.

Сотрудники электросетевой компании производят подворовой обход населенных пунктов и оперативно реагируют на заявки граждан.

Восстановительные работы нужно проводить и на объектах энергетической инфраструктуры. Специалисты проверяют исправность оборудования, при необходимости выполняют ремонт.

Всего в аварийно-восстановительной операции на территории Туапсинского района участвуют 250 сотрудников ПАО «Кубаньэнерго», задействовано около 80 единиц техники, в том числе внедорожной.

Оперативные штабы «Россетей» и «Кубаньэнерго» осуществляют координацию работ в пострадавшем от стихии регионе. Всю информацию по вопросам электроснабжения граждане могут получить по бесплатному телефону горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.