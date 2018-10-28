Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Садовый дом и автомобиль Ford Explorer сгорели под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fire 2777580 960 720

Садовый дом и автомобиль Ford Explorer сгорели под Нижним Тагилом

Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов