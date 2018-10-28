Садовый дом и автомобиль Ford Explorer сгорели под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:04ПроисшествияФото: pixabay.com
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28 октября около 01:00 в к/с «Елочка-1» на станции Сан-Донато под Нижним Тагилом вспыхнули частный дом и автомобиль Ford Explorer.
Сюжеты: Нижний Тагил
В тушении огня на площади 36 кв. м принимали участие 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Из-за плотной застройки пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Через 2,5 часа пожарные полностью пролили и разобрали сгоревшие конструкции. В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила причиной возгорания назвали нарушение правил эксплуатации печи. Пострадавших в пожаре нет, пишет ИА «Все новости».
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