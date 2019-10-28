На Урале 37 тысяч человек остались без газа и отопления из-за лесовоза

На место инцидента выехали сотрудники МЧС и работники газовой службы. Угрозы взрыва нет, ведутся восстановительные работы, которые продлятся, ориентировочно, до 12 часов дня понедельника.

В администрации Североуральска состоялось экстренное совещание по вопросу подачи тепла в дома, так как без газоснабжения остались две котельные. Таким образом, в дома прекращен подача отопления и горячей воды.

В связи с аварией на трубопроводе высокого давления газа 28 октября не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря дневного пребывания в городе и посёлках,сообщается на сайте мэрии Североуральска.