На Урале 37 тысяч человек остались без газа и отопления из-за лесовоза
Сегодня, 08:38ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером в Североуральске лесовоз повредил газопровод диаметром 426 миллиметров. В результате ЧП без газа остались более 37 тысяч человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
На место инцидента выехали сотрудники МЧС и работники газовой службы. Угрозы взрыва нет, ведутся восстановительные работы, которые продлятся, ориентировочно, до 12 часов дня понедельника.
В администрации Североуральска состоялось экстренное совещание по вопросу подачи тепла в дома, так как без газоснабжения остались две котельные. Таким образом, в дома прекращен подача отопления и горячей воды.
В связи с аварией на трубопроводе высокого давления газа 28 октября не будут работать детские сады, а также учреждения дополнительного образования и лагеря дневного пребывания в городе и посёлках,сообщается на сайте мэрии Североуральска.
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В ликвидации аварии принимают участие шесть единиц техники и 21 человек, серди которых семь сотрудников МЧС.
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