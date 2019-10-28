На уральского политолога заведено дело из-за публикации в telegram-канале
Против уральского политолога Фёдора Крашенинникова возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Причиной этому стало оскорбление представителя власти в telegram-канале, пишет Znak.
В одной из публикаций, где речь идёт о суде над политиком и главой федерального штаба Алексея Навального Леонидом Волковым, политолог резко высказался о «суде Путина».
Административное дело было заведено полицией по заявлению, которое поступило 27 сентября. Сам Крашенинников себя виноватым не считает:
Сразу скажу, что ничего страшнее штрафа по этой статье мне пока не грозит. Виновным себя не считаю. В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в телеграм-канале в качестве достаточно повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление — как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов.
Адвокат политолога сообщил, что сейчас идёт ознакомление с материалами дела, но говорить о судебных разбирательствах пока рано.