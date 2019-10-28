На уральского политолога заведено дело из-за публикации в telegram-канале

Сразу скажу, что ничего страшнее штрафа по этой статье мне пока не грозит. Виновным себя не считаю. В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в телеграм-канале в качестве достаточно повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление — как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов.