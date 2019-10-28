Природоохранные ведомства проверят свалку с трупами животных в Нижнем Тагиле

Они должны туда выехать, посмотреть, взять образцы, узнать есть ли инфекция,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Сергей Тюрин.

В пресс-службе администрации города прокомментировали, что свалка будет утилизирована после проверок соответствующими службами и по их предписанию.