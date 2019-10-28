Природоохранные ведомства проверят свалку с трупами животных в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Природоохранная прокуратура направит запросы в Департамент ветеринарии и в Минприроды для проверки свалки с трупами крупного рогатого скота в Нижнем Тагиле, сообщили TagilCity.ru в надзорном ведомстве.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Они должны туда выехать, посмотреть, взять образцы, узнать есть ли инфекция,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Сергей Тюрин.
В пресс-службе администрации города прокомментировали, что свалка будет утилизирована после проверок соответствующими службами и по их предписанию.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, свалка была обнаружена 25 октября местным жителем в районе посёлка Рудник. По его словам, в куче строительного и бытового мусора лежали трупы собак, головы лошадей и крупного рогатого скота.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей