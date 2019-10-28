В Нижнем Тагиле стали известны подробности наезда на пешехода возле УВЗ
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Установлено, что днём 28 октября 49-летний водитель автомобиля Isuzu возле дома номер 28 по улице Свердлова сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате ДТП пострадавший 1951 года рождения госпитализирован в ЦГБ №1 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота.
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