Ударил и хотел пнуть по голове: в Нижнем Тагиле мужчина избил девушку у кафе
Сегодня, 20:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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26 октября в Нижнем Тагиле возле кафе «Для друзей» мужчина избил девушку. Об это сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Двое мужчин и девушка стояли около припаркованного автомобиля возле кафе и разговаривали. Затем один из молодых людей ударил девушку так, что она упала на землю. После этого он попытался пнуть ее ногой по голове, но промахнулся. В это время второй мужчина оттащил нападавшего.
паблик «Инцидент Нижний Тагил»Видео
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Оперативной комментарий от пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» получить не удалось.
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