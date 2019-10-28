Ударил и хотел пнуть по голове: в Нижнем Тагиле мужчина избил девушку у кафе

Двое мужчин и девушка стояли около припаркованного автомобиля возле кафе и разговаривали. Затем один из молодых людей ударил девушку так, что она упала на землю. После этого он попытался пнуть ее ногой по голове, но промахнулся. В это время второй мужчина оттащил нападавшего.