В Екатеринбурге 21-летний педофил получил 14 лет колонии

Первое нападение обвиняемый совершил 24 апреля. Он выследил 13-летнюю девочку по пути домой, напал на неё в подъезде, зажал рот рукой и стал трогать ее ниже пояса. Испугавшись, что его увидят, он сбежал с места преступления.

Через неделю Комаров напал снова — он увидел жертву в автобусе, вышел вместе с ней, дальше действовал по схожему с первым эпизодом сценарию.

Следователи задержали Комарова через три дня. Как рассказал руководитель следственного отдела Следственного комитета Ленинского района Вадим Терновой, преступника удалось вычислить после второго нападения с помощью камер наблюдения. Во время следствия задержанный находился под домашним арестом.

На суде Комаров признал свою вину частично. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.