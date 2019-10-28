В Екатеринбурге 21-летний педофил получил 14 лет колонии
В Екатеринбурге суд вынес приговор 21-летнему мужчине Владиславу Комарову, который обвинялся в действиях сексуального характера по отношению к двум несовершеннолетним девочкам, пишет «Комсомольская правда».
Первое нападение обвиняемый совершил 24 апреля. Он выследил 13-летнюю девочку по пути домой, напал на неё в подъезде, зажал рот рукой и стал трогать ее ниже пояса. Испугавшись, что его увидят, он сбежал с места преступления.
Через неделю Комаров напал снова — он увидел жертву в автобусе, вышел вместе с ней, дальше действовал по схожему с первым эпизодом сценарию.
Следователи задержали Комарова через три дня. Как рассказал руководитель следственного отдела Следственного комитета Ленинского района Вадим Терновой, преступника удалось вычислить после второго нападения с помощью камер наблюдения. Во время следствия задержанный находился под домашним арестом.
На суде Комаров признал свою вину частично. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств: по первому эпизоду — активное способствование, по второму — явку с повинной. После получения приговора, прокуратура его изучит на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования,сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.