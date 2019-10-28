В Екатеринбурге в многоэтажке ночью обвалилась часть стены

Как рассказали жители дома, ночью они услышали грохот, а затем мимо окон стали пролетать кирпичи. Обвалилась часть кирпичной кладки от окна до окна в одной из квартир. Жильцы рассказали, что там долгое время шел ремонт и кладка, вероятно, разрушилась от вибрации при работе перфоратором.