В Екатеринбурге в многоэтажке ночью обвалилась часть стены

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минувшей ночью в Екатеринбурге в многоэтажке по адресу улица Вилонова, 24 обрушилась часть кирпичной кладки. Дому нет еще и 10 лет, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали жители дома, ночью они услышали грохот, а затем мимо окон стали пролетать кирпичи. Обвалилась часть кирпичной кладки от окна до окна в одной из квартир. Жильцы рассказали, что там долгое время шел ремонт и кладка, вероятно, разрушилась от вибрации при работе перфоратором.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В момент обрушения никто не пострадал, припаркованные под окнами дома автомобили также не повреждены.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей