В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении 15 офисов микрозаймов

23 октября в одном из офисов микрозаймов неизвестный схватил сотрудницу за волосы и потребовал отдать деньги. Женщина была вынуждена отдать налётчику 10,6 тысяч рублей. Через два часа в полицию поступило ещё одно сообщение — злоумышленник украл 23 тысячи рублей. В третий раз преступнику удалось похитить 40,5 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый житель Омска, в Екатеринбург он приехал около года назад. Позже сотрудники полиции установили его причастность к ещё 15 нападениям.