В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблении 15 офисов микрозаймов
Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга задержала 25-летнего жителя Омска, подозреваемого в серии грабежей центров микрозаймов, сообщает пресс-группа УМВД по городу.
Сюжеты: Екатеринбург
23 октября в одном из офисов микрозаймов неизвестный схватил сотрудницу за волосы и потребовал отдать деньги. Женщина была вынуждена отдать налётчику 10,6 тысяч рублей. Через два часа в полицию поступило ещё одно сообщение — злоумышленник украл 23 тысячи рублей. В третий раз преступнику удалось похитить 40,5 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый житель Омска, в Екатеринбург он приехал около года назад. Позже сотрудники полиции установили его причастность к ещё 15 нападениям.
Заведено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание, грозящее мужчине, до семи лет лишения свободы.
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