В Екатеринбурге женщина погибла после падения из окна роддома
Вчера, 23:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вечером 28 октября из окна роддома № 40 в Екатеринбурге выпала женщина. Спасти ее не удалось, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Роженица, которой некоторое время назад сделали кесарево сечение, выпала из окна в одном халате, передает источник агентства.
Женщина в момент происшествия находилась в палате реанимации. Ребенка рядом с ней не было, с ним все хорошо.
В 40-й больнице пока никак не комментируют ситуацию. В УМВД по Екатеринбургу сообщений о происшествии не поступало.
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