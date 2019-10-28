В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили мужчину

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Сегодня в 14 часов дня около центральной проходной УВЗ на пешеходном переходе сбили мужчину, сообщается в группе «ВКонтакте» Инцидент Нижний Тагил.
По данным сообщества, в момент аварии светофор был выключен. Мужчина был госпитализирован в медучреждение в бессознательном состоянии. Подробности происшествия уточняются.
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Оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила получить не удалось.
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