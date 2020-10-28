Пожарные Екатеринбурга ночью тушили баню в «ковидном» обсерваторе

Пожарные Екатеринбурга ночью тушили баню в «ковидном» обсерваторе

Сегодня, 08:42ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмаше произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло на территории «ковидного» обсерватора «AVS-отель».

Сообщение о пожаре поступило около 4.00. На территории обсерватора, расположенного на улице Республиканской, 1а, загорелась кровля бани. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На момент возникновения пожара людей в здании не было. В тушении возгорания задействовали 13 человек личного состава и семь единиц техники.

Photo:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, 24 октября под Нижним Тагилом сгорел садовый дом в коллективном саду №11 "Нева" около Исинского тракта.

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