Пожарные Екатеринбурга ночью тушили баню в «ковидном» обсерваторе

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмаше произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло на территории «ковидного» обсерватора «AVS-отель». Сообщение о пожаре поступило около 4.00. На территории обсерватора, расположенного на улице Республиканской, 1а, загорелась кровля бани. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На момент возникновения пожара людей в здании не было. В тушении возгорания задействовали 13 человек личного состава и семь единиц техники. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, 24 октября под Нижним Тагилом сгорел садовый дом в коллективном саду №11 "Нева" около Исинского тракта. Под Нижним Тагилом сгорел садовый дом

