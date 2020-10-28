В Екатеринбурге скорая везла беременную женщину и сбила пешехода

Тревожное сообщение о данном происшествии в дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга поступило в 18:00 от бригады неотложки, с которой и случился инцидент. Скорая доставляла в 7-ю горбольницу беременную женщину, именно по этой причине у нее и работали маячки и сирена, отметил Горелых.