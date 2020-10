В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают свидетелей смертельного ДТП с участием мотоцикла, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

16 октября около 17.30 в районе дома №6 по улице Западная, водитель мотоцикла SUZUKI GSX-750R не справился с управлением и допустил опрокидывание. Из-за причиненных травм водитель скончался. Очевидцев этого ДТП просят обратиться по адресу: улица Островского, 7, кабинет 114 или по телефону 97-62-59. Напомним, знакомая 32-летнего водителя рассказала, что это был его первый мотосезон. Водитель был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами, врачам не удалось его спасти. В Нижнем Тагиле вылетевший с дороги мотоциклист скончался в больнице

