В Нижнем Тагиле медведь пытался разрыть две свежие могилы на кладбище

Как пишет Znak со ссылкой на управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила, медведь выходит на кладбище уже не впервые. Первый раз он вышел 24 октября. Тогда же данные передали в департамент по охране животного мира Свердловской области. Специалисты ведут мониторинг ситуации.