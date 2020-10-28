В Нижнем Тагиле вычислили сбросившую кошку с моста девочку

В Нижнем Тагиле вычислили сбросившую кошку с моста девочку

Сегодня, 15:49ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил вычислили девочку, которая накануне скинула кошку с железнодорожного моста. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 24 октября в Кушве.

Три девочки — местные жительницы, а четвертая приехала в гости из Нижнего Тагила. Они из хулиганских побуждений скинули с моста кошку, которая за ними увязалась. Личности всех подростков установлены.

Пока беседы проведены с двумя участницами событий. Никакого задания из соцсетей они не выполняли, просто провоцировали друг друга,сообщили в пресс-службе.

Животное сильно не пострадало, гибели животного нет, поэтому уголовная ответственность не предусмотрена. Полиция продолжает проверку.

Напомним, после публикации видео, подписчики сообщили, что девочки сделали это, выполняя задание, полученное в социальной сети.

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