В Нижнем Тагиле вычислили сбросившую кошку с моста девочку

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил вычислили девочку, которая накануне скинула кошку с железнодорожного моста. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 24 октября в Кушве. Три девочки — местные жительницы, а четвертая приехала в гости из Нижнего Тагила. Они из хулиганских побуждений скинули с моста кошку, которая за ними увязалась. Личности всех подростков установлены. Пока беседы проведены с двумя участницами событий. Никакого задания из соцсетей они не выполняли, просто провоцировали друг друга,сообщили в пресс-службе. Животное сильно не пострадало, гибели животного нет, поэтому уголовная ответственность не предусмотрена. Полиция продолжает проверку. Напомним, после публикации видео, подписчики сообщили, что девочки сделали это, выполняя задание, полученное в социальной сети. В Нижнем Тагиле подростки выбросили кошку с железнодорожного моста

