300 тысяч потеряла пенсионерка после «переписи населения» в Екатеринбурге

Под предлогом переписи населения мошенницы проникли в квартиру пенсионерки в Екатеринбурге и похитили у нее 300 тысяч рублей.

83-летняя пожилая женщина встретила мошенниц в подъезде своего дома в Екатеринбурге, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Втроем они прошли в квартиру пенсионерки, где мошенницы заявили ей о скорой «замене денежных купюр». В результате мошеннических действий они смогли похитить у пожилой женщины все ее накопления — порядка 300 тысяч рублей. Преступниц разыскивают оперативники уголовного розыска Екатеринбурга, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, пожилые жители Свердловской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Преступники представляются якобы сотрудниками МВД, ФСБ или Центробанка и предлагают потерпевшим перевести свои средства на «безопасные счета». Случаи обманов пенсионеров телефонными мошенниками участились в Екатеринбурге

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