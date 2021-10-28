300 тысяч потеряла пенсионерка после «переписи населения» в Екатеринбурге

83-летняя пожилая женщина встретила мошенниц в подъезде своего дома в Екатеринбурге, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Втроем они прошли в квартиру пенсионерки, где мошенницы заявили ей о скорой «замене денежных купюр». В результате мошеннических действий они смогли похитить у пожилой женщины все ее накопления — порядка 300 тысяч рублей.
Преступниц разыскивают оперативники уголовного розыска Екатеринбурга, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, пожилые жители Свердловской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Преступники представляются якобы сотрудниками МВД, ФСБ или Центробанка и предлагают потерпевшим перевести свои средства на «безопасные счета».