ДТП с фурой устроил свердловчанин на «Дастере» на трассе под Каменском-Уральским

В дорожном инциденте вечером 27 октября 2021 года пострадали автомобиль «Рено Дастер» с водителем и большегруз «Вольво» с полуприцепом, сообщает группа пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.
Оба автомобиля получили механические повреждения, виновник аварии доставлен в больницу. Проводится проверка обстоятельств инцидента.
Напомним, «КАМАЗ»-бетономешалка снес на трассе под Екатеринбургом два легковых автомобиля. Водитель одной из легковушек получил перелом руки, но на время разбирательства оставался на месте ДТП.