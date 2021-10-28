ДТП с фурой устроил свердловчанин на «Дастере» на трассе под Каменском-Уральским

ДТП с фурой устроил свердловчанин на «Дастере» на трассе под Каменском-Уральским
ДТП с фурой устроил свердловчанин на «Дастере» на трассе под Каменском-Уральским
Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: 1МI
Пенсионер не убедился в безопасности маневра при выезде на трассу и совершил ДТП с большегрузом под Каменском-Уральским. Мужчина госпитализирован с травмами в больницу.

В дорожном инциденте вечером 27 октября 2021 года пострадали автомобиль «Рено Дастер» с водителем и большегруз «Вольво» с полуприцепом, сообщает группа пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.

Фото:группа пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского

Оба автомобиля получили механические повреждения, виновник аварии доставлен в больницу. Проводится проверка обстоятельств инцидента.

Напомним, «КАМАЗ»-бетономешалка снес на трассе под Екатеринбургом два легковых автомобиля. Водитель одной из легковушек получил перелом руки, но на время разбирательства оставался на месте ДТП.

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