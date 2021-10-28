Эвакуация прервала просмотр «Лебединого озера» в Оперном театре Екатеринбурга

Из здания вывели около 400 человек. В Оперный театр в Екатеринбурге приехали реанимация и машины МЧС. Инсайдеры сообщают о ложном минировании здания.

Пожарная тревога прервала просмотр «Лебединого озера». Зрители услышали, как заработала вентиляция, а после этого в театре Екатеринбурга сработала система оповещения — прозвучало предупреждение, что всем людям необходимо покинуть здание, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев. Представитель театра вышел на улицу к зрителям и объявил, что продолжения спектакля не будет. Человек 300-400 стоят перед зданием. Никаких взрывов не было. Сюда приехали машины МЧС и реанимация, рассказал изданию свердловчанин. В пресс-службе МЧС изданию заявили, что пожара в здании не было. Источник Е1 в театре рассказал об анонимном звонке о минировании. В УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать произошедшее позднее. Напомним, утром 28 октября, несколько крупных торговых центров Нижнего Тагила оказались «заминированы». «Угрозы не было»: в полиции прокомментировали массовое лжеминирование ТЦ в Тагиле

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