Фекальный потоп продолжает атаку одной из квартир Серова

Фекальный потоп продолжает атаку одной из квартир Серова
Фекальный потоп продолжает атаку одной из квартир Серова
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: serovglobus.ru
Квартира жительницы Серова продолжает тонуть в стоках канализации. Коммунальщики, которые попытались исправить проблему, только создали новую прореху в без того старой системе стоков.

В доме № 7 на улице Парковая Серова фекальный фонтан вновь забил из-под пола местной жительницы. Во время первого такого «потопа» хозяйке жилища Елизавете пришлось вскрывать полы — без капремонта женщине пришлось бы жить в постоянной вони и ходить по вздутому линолеуму. Спустя две недели история с канализацией повторилась, сообщает портал «Глобус».

Причиной очередного прорыва стоков стали изношенные трубы, которые проходят под домом серовчанки.

Заявление об этом было написано в ООО «Сигнал» еще 14 октября, но так никто ничего не сделал. Вода бежит под пол, и мы вынуждены звонить им через день с одной и той же жалобой. Когда до нас доедет бригада, чтобы поменять эту трубу, мы не знаем. Мы устали ждать. До сих пор наша квартира стоит с разобранным полом, пожаловалась изданию женщина.

По словам серовчанки, изначально коммунальные службы не стали менять трубу, так как замены нужного диаметра у них не было.

Елизавета планирует обратиться с заявлением на бездействия коммунальщиков в местные Роспотребнадзор и прокуратуру.

Напомним, паркинг нового жилищного комплекса Екатеринбурга залило фекалиями из-за мусора.

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