"КамАЗ"-бетономешалка снес две легковушки на скользкой трассе под Екатеринбургом

"КамАЗ"-бетономешалка снес две легковушки на скользкой трассе под Екатеринбургом
"КамАЗ"-бетономешалка снес две легковушки на скользкой трассе под Екатеринбургом
Сегодня, 08:33ПроисшествияФото: 1МI
Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе под Екатеринбургом. Водитель легковушки получил перелом руки, но от госпитализации отказался.

Никто из участников аварии не признает своей вины, и винят в ней друг на друга. По предварительным данным, водитель «КамАЗа»-бетономешалки на скользкой дороге при перестроении допустил столкновение с легковушками, сообщили E1 в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«КамАЗ» сначала столкнулся с «Тойотой» под управлением женщины-водителя, автомобиль которой вынесло на металлические ограждения. Затем грузовик по инерции зацепил впереди идущий «Ниссан». Водитель последнего получил перелом руки, но остался на месте ДТП для выяснения обстоятельств.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель бетономешалки, в свою очередь, утверждает, что виновата в аварии женщина-водитель, которая допустила превышение скорости. Якобы грузовик после столкновения с «Тойотой» занесло на кашице, образовавшейся на трассе, и он столкнулся с третьим участником ДТП. Обстоятельства и виновных устанавливают дознаватели ГИБДД.

Напомним, 27 октября 2021 года в результате ДТП между фурой и легковушкой грузовик слетел в кювет под Нижним Тагилом. Пострадавших нет, обстоятельства аварии выясняются.

Сюжеты:
Екатеринбург
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