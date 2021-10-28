"КамАЗ"-бетономешалка снес две легковушки на скользкой трассе под Екатеринбургом

Никто из участников аварии не признает своей вины, и винят в ней друг на друга. По предварительным данным, водитель «КамАЗа»-бетономешалки на скользкой дороге при перестроении допустил столкновение с легковушками, сообщили E1 в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«КамАЗ» сначала столкнулся с «Тойотой» под управлением женщины-водителя, автомобиль которой вынесло на металлические ограждения. Затем грузовик по инерции зацепил впереди идущий «Ниссан». Водитель последнего получил перелом руки, но остался на месте ДТП для выяснения обстоятельств.
Водитель бетономешалки, в свою очередь, утверждает, что виновата в аварии женщина-водитель, которая допустила превышение скорости. Якобы грузовик после столкновения с «Тойотой» занесло на кашице, образовавшейся на трассе, и он столкнулся с третьим участником ДТП. Обстоятельства и виновных устанавливают дознаватели ГИБДД.
Напомним, 27 октября 2021 года в результате ДТП между фурой и легковушкой грузовик слетел в кювет под Нижним Тагилом. Пострадавших нет, обстоятельства аварии выясняются.