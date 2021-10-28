О таинственной смерти внука-подростка в Верхней Пышме рассказала его бабушка

О таинственной смерти внука-подростка в Верхней Пышме рассказала его бабушка
О таинственной смерти внука-подростка в Верхней Пышме рассказала его бабушка
Сегодня, 15:56ПроисшествияФото: 1МI
О причинах таинственной смерти своего внука-сироты в Верхней Пышме рассказала бабушка подростка. Мальчик рано остался без родителей и воспитывался пожилой родственницей.

Смерть 14-летнего мальчика при странных обстоятельствах произошла 16 октября 2021 года в Верхней Пышме, сообщает E1.

По официальной версии следствия, подросток скончался от газа, которым он якобы надышался перед смертью. Однако бабушка мальчика уверена в насильственной гибели своего внука.

Пульс был слабый, половина переднего зуба выбита, еще один висел. На виске кожу сорвало до мяса, лицо синее,рассказала E1 бабушка погибшего ребенка.

С ее слов, незадолго до смерти внук пошел к знакомому помочь с погрузкой металла, через некоторое время прибежала ее знакомая и сообщила, что подросток лежит на земле весь в крови.

Прибывшие медики начали проводить реанимацию мальчика, но он скончался на месте происшествия. Прокуратура расследует обстоятельства смерти сироты.

Напомним, версию зверского убийства 14-летнего сироты опровергли правоохранители в Верхней Пышме. Как сообщали изначально в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, явных признаков избиения нет. Однако местные жители утверждают обратное, сообщая о высокопоставленных родственниках в правоохранительных органах возможных убийц мальчика.

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