О таинственной смерти внука-подростка в Верхней Пышме рассказала его бабушка

Смерть 14-летнего мальчика при странных обстоятельствах произошла 16 октября 2021 года в Верхней Пышме, сообщает E1.
По официальной версии следствия, подросток скончался от газа, которым он якобы надышался перед смертью. Однако бабушка мальчика уверена в насильственной гибели своего внука.
Пульс был слабый, половина переднего зуба выбита, еще один висел. На виске кожу сорвало до мяса, лицо синее,рассказала E1 бабушка погибшего ребенка.
С ее слов, незадолго до смерти внук пошел к знакомому помочь с погрузкой металла, через некоторое время прибежала ее знакомая и сообщила, что подросток лежит на земле весь в крови.
Прибывшие медики начали проводить реанимацию мальчика, но он скончался на месте происшествия. Прокуратура расследует обстоятельства смерти сироты.
Напомним, версию зверского убийства 14-летнего сироты опровергли правоохранители в Верхней Пышме. Как сообщали изначально в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, явных признаков избиения нет. Однако местные жители утверждают обратное, сообщая о высокопоставленных родственниках в правоохранительных органах возможных убийц мальчика.