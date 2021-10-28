Очевидцы майского ДТП с мотоциклом и «ГАЗелью» разыскиваются в Нижнем Тагиле

Очевидцы майского ДТП с мотоциклом и «ГАЗелью» разыскиваются в Нижнем Тагиле
Очевидцы майского ДТП с мотоциклом и «ГАЗелью» разыскиваются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: 1МI
Правоохранители разыскивают очевидцев майского ДТП между мотоциклом и «ГАЗелью» на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Дорожный инцидент произошел на Серовской трассе под Нижним Тагилом 13 мая 2021 года между мотоциклом Yamaha и отечественным грузовиком «ГАЗель», сообщает пресс-служба МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Фото:Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

34-летний байкер получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Всех очевидцев аварии следователи просят обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского д. 7, кабинет 404 или по телефону: 97-61-31.

Напомним, 10 мая 2021 года в смертельном ДТП под Екатеринбургом в легковушке погибла практически вся семья свердловчан. Пьяный водитель не предоставил преимущество проезда грузовику, в результате чего на месте погибла супруга виновника, его малолетняя дочь и теща с тестем. Суд отправил его на 3 года в колонию-поселение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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