Очевидцы майского ДТП с мотоциклом и «ГАЗелью» разыскиваются в Нижнем Тагиле

Напомним, 10 мая 2021 года в смертельном ДТП под Екатеринбургом в легковушке погибла практически вся семья свердловчан. Пьяный водитель не предоставил преимущество проезда грузовику, в результате чего на месте погибла супруга виновника, его малолетняя дочь и теща с тестем. Суд отправил его на 3 года в колонию-поселение.