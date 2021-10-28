Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Нижнесергинского района отправили в СИЗО

Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Нижнесергинского района отправили в СИЗО
Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Нижнесергинского района отправили в СИЗО
Сегодня, 22:45ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В изоляторе женщина проведет два месяца. Ей уже предъявили обвинение в убийстве малолетней — 8-летняя девочка стала жертвой расправы в Нижнесергинском районе.

Как рассказал СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемая раскаялась в убийстве в патрульном автомобиле полиции.

Рассказывая о своём диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о её убитой дочери, подчеркнул полковник Горелых.

По данным следствия, свердловчанка убила свою дочь кухонным ножом из-за того, что девочка отказывалась ложиться спать. После того, как подозреваемая совершила убийство, она вызвала полицию. Правоохранителям женщина рассказала историю о том, как бородатый мужчина ворвался в дом и пытался ее изнасиловать. Злоумышленница испугалась и спряталась от насильника в туалете. Спустя какое-то время женщина вышла из укрытия и обнаружила тело ребенка. Однако, злоумышленницу выдали порезы на руках.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что на время расследования уголовного дела до 25 декабря подозреваемая проведет в СИЗО.

Напомним, зверское убийство произошло 26 октября. 8-летня девочка стал жертвой бытовой ссоры с матерью.

Материалы по теме:
убийствоВалерий Горелыхсизоубийство ребенка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы