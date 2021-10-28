За изготовление порнографии жителю Серова грозит 15 лет колонии

Житель Серова, обвиненный в изнасиловании 16-летней, доказал свою невиновность, но сидит в СИЗО за изготовление и распространение порнографии.

23-летний житель Серова встречался с 16-летней девушкой в течение полугода, но когда решил порвать отношения из-за пагубных привычек своей подруги, родители несовершеннолетней обвинили его в изнасиловании их дочери, сообщает E1. Молодой человек снял несколько интимных моментов со своей девушкой и хранил видео удаленно, чтобы в случае чего он смог доказать свою невиновность в изнасиловании несовершеннолетней. Эти записи он показал, с его слов, только следователю, но через несколько дней был арестован за изготовление и распространение порнографии. У несовершеннолетней были сложные отношения с родителями, им не нравились встречи дочери с более взрослым молодым человеком. Из-за постоянных скандалов дома девушка старалась больше времени проводить со своим «мальчиком-кошельком», как называла она своего «возлюбленного» при своих подругах. Девушка курила и употребляла алкоголь, что не нравилось арестованному. После нескольких предупреждений он решил порвать с ней отношения, и сразу же появилось уголовное дело о якобы изнасиловании. Следователей также не смутило, что в один из дней, когда парень якобы принуждал девушку к сексуальной близости, они находились в разных городах. Родственница обвиняемого утверждает, что родители «потерпевшей» имеют большие связи в Серове, а адвокат несовершеннолетней ранее была городским судьей. С мая 2021 года молодой человек находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, жители Челябинска обвиняются в групповом изнасиловании трех школьниц на вписке в Екатеринбурге. Обвиняемые попытались выйти на свободу, после того, как суд отправил их под арест. Изнасиловавшие школьниц на вписке в Екатеринбурге челябинцы попытались выйти из СИЗО

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