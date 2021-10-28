За кражу 20 тысяч рублей у пенсионерки на вокзале рецидивисту грозит тюремный срок

За кражу 20 тысяч рублей у пенсионерки на вокзале рецидивисту грозит тюремный срок
За кражу 20 тысяч рублей у пенсионерки на вокзале рецидивисту грозит тюремный срок
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1МI
Ранее судимый уралец похитил из рюкзака пенсионерки кошелек с 20 тысячами рублей в переходе на вокзале в Нижнем Тагиле. Правоохранители задержали преступника по «горячим следам».

69-летняя жительница Нижнего Тагила заметила на вокзале мужчину, который держал в своих руках ее кошелек, и потребовала вернуть его. Как оказалось, преступник похитил кошелек из рюкзака пенсионерки в толпе в переходе на городском вокзале, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками линейного отделения полиции, куда женщина обратилась сразу после кражи у нее крупной суммы денег. Как выяснилось, 47-летний рецидивист «присмотрел» себе жертву среди пассажиров, приехавших на электричке, и совершил кражу кошелька.

Задержанный также пояснил, что после своего последнего освобождения из колонии в 2020 году нигде не работал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, 40-летний житель Екатеринбурга за совершение нескольких краж, грабежа и угон велосипеда предстанет перед судом. Общий ущерб от действий задержанного уральца составил порядка 50 тысяч рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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