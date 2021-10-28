За смерть в пьяном ДТП четверых своих родственников осужден житель Екатеринбурга

За смерть в пьяном ДТП четверых своих родственников осужден житель Екатеринбурга
За смерть в пьяном ДТП четверых своих родственников осужден житель Екатеринбурга
Сегодня, 12:16ПроисшествияФото: 1МI
Пьяный водитель совершил ДТП под Екатеринбургом, в котором погибли четверо его родственников, в том числе ребенок. Суд отправил мужчину на 3 года в колонию-поселение.

Смертельное ДТП с четырьмя погибшими произошло на ЕКАДе 10 мая 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Нетрезвый водитель управлял отечественным автомобилем «ВАЗ» и при выезде на ЕКАД не убедился в безопасности маневра. В результате чего в отечественную легковушку влетел грузовик. На месте погибли супруга осужденного, его малолетняя дочь, а также тесть и теща.

Суд приговорил водителя к 3 годам колонии-поселения и взыскал в обвиняемого в пользу пострадавшего водителя грузовика 1 миллион рублей.

Напомним, сотрудник полиции насмерть сбил нетрезвого уральца, который вышел на трассу в неположенном месте. Экспертиза установила, что в момент ДТП полицейский был трезв, возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
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